«У меня остался еще один бой». Федор Емельяненко – о дальнейшей карьере в ММА
Федор Емельяненко: «Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня»
Россиянин одержал победу над Тимоти Джонсоном на Bellator 269
20:30
Федор Емельяненко / фото - Bellator Social
Прославленный российский боец Федор Емельяненко (40-6) в своем Instagram разместил первый пост после победы, одержанной в поединке с американцем Тимоти Джонсоном (15-8) на Bellator 269.
«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и нашу команду! Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Никита Михайлов показали красивые и уверенные бои! Российские самбисты в очередной раз показали свое мастерство. Очень рад за ребят и Fedor Team! Слава богу за все!».
В главном событии шоу Bellator 269 Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсона.