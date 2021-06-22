Федор Емельяненко: «Молдавский разберёт Джонсона»
Федор Емельяненко находится в США, где обсудит свой следующий поединок в Bellator
Также россиянин поддерживает своего подопечного Валентина Молдавского
11:06
Федор Емельяненко / Фото: Bellator
Легендарный российский тяжеловес Bellator Федор Емельяненко (39-6) сейчас находится в США вместе со своим учеником Валентином Молдавским
(10-1).
Источники в организации сообщили, что Федор обсудит свой следующий поединок.
«Да, Скотт Кокер и Федор должны обсудить следующего соперника».
Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко может провести реванш с Мэттом Митрионом.
Комментарии 0