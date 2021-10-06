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Федор Емельяненко назвал условие, при котором завершит карьеру в ММА

Тренер в ответе за своих учеников
MMA
13:00
Федор Емельяненко назвал условие, при котором завершит карьеру в ММА
Федор Емельяненко / Фото - fightnews.info
Легендарный ветеран ММА, ныне выступающий в Bellator, Федор Емельяненко (39-6-1), в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что для него непринципиально выйти на второй поединок с действующим чемпионом промоушена в тяжелом дивизионе Райаном Бэйдером (28-6). 

По словам россиянина, он попрощается с ММА, если его подопечный Валентин Молдавский (11-1) заберет титул у американца.

«Чтобы я побился за пояс, должно сойтись слишком много факторов, поэтому не знаю. Мне бы хотелось, конечно. Но если Валентин будет биться с Бэйдером, то этот поединок будет для меня первостепенным».


«Я хочу, чтобы Валентин стал чемпионом. Если он будет чемпионом, я спокойно закончу свою карьеру. Но если вдруг случится какой-то форс-мажор, и у меня получится стать основным претендентом, то я бы хотел [подраться за титул]».


«Для меня непринципиально снова подраться с Бэйдером. Хотелось бы побиться за пояс еще. Перед прошлым боем с Бэйдером у меня были большие проблемы с подготовкой, случился форс-мажор, поэтому я не смог подойти готовым на сто процентов. Но это я говорю не в оправдание. Просто хотелось бы еще раз попробовать».


Свой следующий поединок Емельяненко-старший проведет 23 октября в рамках Bellator 269 против Тимоти Джонсона.
Владимир Кириченко
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Федор Емельяненко Райан Бэйдер Валентин Молдавский

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