Федор Емельяненко – о сделке с UFC: «Какие бы суммы мне ни предлагали, это была просто подстава»
Федор Емельяненко назвал условие, при котором завершит карьеру в ММА
Тренер в ответе за своих учеников
13:00
Федор Емельяненко / Фото - fightnews.infoЛегендарный ветеран ММА, ныне выступающий в Bellator, Федор Емельяненко (39-6-1), в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что для него непринципиально выйти на второй поединок с действующим чемпионом промоушена в тяжелом дивизионе Райаном Бэйдером (28-6).
По словам россиянина, он попрощается с ММА, если его подопечный Валентин Молдавский (11-1) заберет титул у американца.
«Чтобы я побился за пояс, должно сойтись слишком много факторов, поэтому не знаю. Мне бы хотелось, конечно. Но если Валентин будет биться с Бэйдером, то этот поединок будет для меня первостепенным».
«Я хочу, чтобы Валентин стал чемпионом. Если он будет чемпионом, я спокойно закончу свою карьеру. Но если вдруг случится какой-то форс-мажор, и у меня получится стать основным претендентом, то я бы хотел [подраться за титул]».
«Для меня непринципиально снова подраться с Бэйдером. Хотелось бы побиться за пояс еще. Перед прошлым боем с Бэйдером у меня были большие проблемы с подготовкой, случился форс-мажор, поэтому я не смог подойти готовым на сто процентов. Но это я говорю не в оправдание. Просто хотелось бы еще раз попробовать».
Свой следующий поединок Емельяненко-старший проведет 23 октября в рамках Bellator 269 против Тимоти Джонсона.