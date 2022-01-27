Олейник: «Федор Емельяненко за две-три минуты разбил бы Леснара»
Федор Емельяненко – о бое Молдавский – Бейдер: «Во всех аспектах Валентин лучше»
Ветеран ММА уверен в победе своего ученика
09:58
Федор Емельяненко / Фото - FacebookЛегендарный российский тяжеловес ММА, ныне выступающий в Bellator, Федор Емельяненко, поделился ожиданиями от поединка чемпиона тяжелого дивизиона Райана Бэйдера (28-7) с его подопечным, временным обладателем титула лиги Валентином Молдавским (11-1).
«Если смотреть по отдельности, то во всех аспектах Валентин лучше. Техника у Валентина гораздо интереснее, правильнее, и он быстрее, моложе. У Валентина замечательное преимущество, способность заключается в его работоспособности. Он с первых минут начинает работать, как заведенная машина, и до последних секунд он не отпускает. Молодость. Говорят, что опыт против молодости, так вот у Валентина молодость пышет. И эта молодость перекрывает опыт других соперников. Конечно, Валентин скоростной, чувствительный, и его физическая сила на высоте».
«Райан Бейдер интересный, опытный боец, но особенно в последнее время я бы сказал, что нестабильный. Многое зависит у него от психологического настроя, от того, как пойдет или не пойдет бой, пропустил или не пропустил. Я, конечно, по-своему смотрю, но мне кажется, что пробелы в его технике есть. Есть слабые стороны. Я бы не сказал, что у него хорошая ударная техника. У него есть взрыв, чувство дистанции, но работать серийно и в связках он не способен. Он может отмахнуться, чтобы почувствовать дистанцию. Он может 2-3 раза махнуть, а потом перевести, повалиться, переведя в партер, но вести поединок в стойке, как мне кажется, не поведет».
Напомним, 29 января в Финиксе (Аризона, США) состоится первый турнир американского промоушена Bellator в 2022 году – Bellator 273. В главном событии ивента состоится поединок Бэйдер – Молдавский.
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