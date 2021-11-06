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«Федор Емельяненко паршивый промоутер». Президент UFC вылил грязь на «Последнего императора»
Дэйна Уайт – о проваленных переговорах с легендой ММА
11:20
Дэйна Уайт / Фото - menshealth.com.auПрезидент UFC Дэйна Уайт в интервью Sports Illustrated раскрыл детали проваленных переговорах с легендарным российским тяжеловесом Федором Емельяненко (40-6), которые состоялись 12 лет назад.
«С Федором у нас было так. Мы прилетели на тот остров (в 2009 году), и это было похоже на сцену из какого-нибудь фильма. Мы сделали этому парню предложение. Когда мы закончили встречу, с ними был парень, который принимал решения, и они все его слушали. Мы сделали им предложение и они его отклонили. Затем мы вернулись в самолет, и Лоренцо (Фертитта) повернулся ко мне и сказал: «Слава Богу, они отклонили это предложение». Я гарантирую, что Федор и его менеджер должны лежать по ночам и видеть кошмары, как они отказались от этой сделки».
«Недавно он сказал про меня какое-то дерьмо, мол, я плохой парень, думаю только о деньгах, ну и всякая подобная хрень... Он паршивый промоутер. Его компанией была М-1. Они пытались делать то же, что и мы, но провалились. Вот почему парень горюет. Он отклонил самую крупную сделку, отказался от гарантированного контракта. И они провалились как промоутеры. Парень все еще дерется в 45 лет. Так что, да, он горюет и зол».
Накануне Емельяненко-старший сообщил, что по информации его источников, в UFC еще заинтересованы в нем.