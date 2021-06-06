Чимаев: «Федор Емельяненко – легендарный боец и порядочный мужик»
Федор Емельяненко подтвердил, что может подраться с Оверимом и Дос Сантосом
«Последний Император» ведет переговоры о бое в России
6 июня 21:51
Федор Емельяненко / Фото: РИА Новости
44-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко (39-6) рассказал о своих возможных соперниках в следующем поединке.
«Мы обсуждали соперников, я высказал свои предпочтения из тех бойцов, которых мне предложили. Утверждать будет Скотт Кокер. Оверим и Дос Сантос тоже были среди этих бойцов».
Напомним, ранее Артем Лобов назвал Емельяненко лучшим бойцом в истории.
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