Федор Емельяненко: «Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня»
Федор Емельяненко: «Уайт хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFC»
Россиянин еще может выступить в лучшем мировом промоушене
10:59
Федор Емельяненко / Фото: MMA Junkie - USA Today
Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко
(40-6) в комментарии YouTube-каналу Сергея Лодыге сообщил, что по информации его источников, в UFC еще заинтересованы в нем.
«Дэйна Уайт до сих пор заявляет. Насколько доходят до меня слухи, он хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFC».
Напомним, ранее Емельяненко нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.
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