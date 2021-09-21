Федор Емельяненко: «В качестве соперников рассматривали Дос Сантоса, Оверима и Мачиду»

Федор Емельяненко / Фото: Чемпионат

Бывший чемпион Pride FC в тяжелом весе Федор Емельяненко рассказал в интервью YouTube-каналу Telesport о процессе выбора следующего соперника.



Я понимаю, что было много заявлений, разговоров. Но я ни от кого не отказывался, мы с Bellator просто говорили обо всех по чуть-чуть.

Потом пошли в интернете заявления со стороны Оверима, что якобы я третий раз отказался от боя с ним. Мне никогда раньше не предлагали биться с ним вообще. Это был первый раз, причем он был в списке одним из нескольких спортсменов».