Федор Емельяненко – о провале переговоров с UFC: «Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал»
Федор Емельяненко: «В качестве соперников рассматривали Дос Сантоса, Оверима и Мачиду»
«Последний император» рассказал, что ему впервые предложили бой с Алистаром Оверимом
09:48
Федор Емельяненко / Фото: Чемпионат
Бывший чемпион Pride FC в тяжелом весе Федор Емельяненко рассказал в интервью YouTube-каналу Telesport о процессе выбора следующего соперника.
«Мы обсуждали всех по немногу, но конкретики и со стороны Bellator не было. Был Джуниор Дос Сантос, Оверим, Мачида… и еще пара человек была, по-моему. Думали, обсуждали, какой боец интереснее в последующем Bellator.
Я понимаю, что было много заявлений, разговоров. Но я ни от кого не отказывался, мы с Bellator просто говорили обо всех по чуть-чуть.
Потом пошли в интернете заявления со стороны Оверима, что якобы я третий раз отказался от боя с ним. Мне никогда раньше не предлагали биться с ним вообще. Это был первый раз, причем он был в списке одним из нескольких спортсменов».
Напомним, Емельяненко вернутся в клетку 23 октября в Москве в бою против Тима Джонсона.
Комментарии 0