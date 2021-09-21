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Федор Емельяненко: «В качестве соперников рассматривали Дос Сантоса, Оверима и Мачиду»

«Последний император» рассказал, что ему впервые предложили бой с Алистаром Оверимом

MMA
09:48
Федор Емельяненко: «В качестве соперников рассматривали Дос Сантоса, Оверима и Мачиду»
Федор Емельяненко / Фото: Чемпионат

Бывший чемпион Pride FC в тяжелом весе Федор Емельяненко рассказал в интервью YouTube-каналу Telesport о процессе выбора следующего соперника.

«Мы обсуждали всех по немногу, но конкретики и со стороны Bellator не было. Был Джуниор Дос Сантос, Оверим, Мачида… и еще пара человек была, по-моему. Думали, обсуждали, какой боец интереснее в последующем Bellator.

Я понимаю, что было много заявлений, разговоров. Но я ни от кого не отказывался, мы с Bellator просто говорили обо всех по чуть-чуть.

Потом пошли в интернете заявления со стороны Оверима, что якобы я третий раз отказался от боя с ним. Мне никогда раньше не предлагали биться с ним вообще. Это был первый раз, причем он был в списке одним из нескольких спортсменов».

Напомним, Емельяненко вернутся в клетку 23 октября в Москве в бою против Тима Джонсона.


Карен Агабекян
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