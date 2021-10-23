Федор Емельяненко возвращается. 45-летний ветеран попытается снова не упасть лицом в грязь

XSPORT.ua представляет поединок бледной копии «Последнего Императора»





Превью

Федор Емельяненко / Фото: Bellator

23 октября в Москве состоится первое в истории шоу Bellator в России. Главное событие турнира возглавил поединок 45-летней легенды тяжелого веса Федора Емельяненко (39-6) и 36-летнего американца Тимоти Джонсона (15-7).



В Bellator очень долго не заходили в Россию, поскольку считали этот рынок неперспективным для получения финансовой прибыли. Эта страна ранее топовыми организациями считалась лишь сырьевым придатком, от куда можно брать хороших бойцов. Но многое изменилось после того, как туда первыми ступило UFC, где решили продвигать свой продукт на более широкую аудиторию. Много денег им это решение не принесло, но армия болельщиков существенно увеличилась. К тому же, до пандемии коронавируса конкуренты на местном рынке были отодвинуты на второй план. M-1 вообще перестал проводить турниры, в AMC Fight Nights Global было долгое затишье, а показатель интереса до ACA упал.

Главная цель турнира Bellator в России – попытка не отстать от UFC. Однако, уровень бойцов на предстоящем шоу вызывает много вопросов. Единственная звезда – Федор Емельяненко. Также остальным местным бойцам были подобраны оппоненты не высокого уровня, на что перед шоу пожаловался Усман Нурмагомедов.

Если сконцентрироваться на Федоре, то важно помнить, что пиковый Федор в последний раз выходил драться в июле 2008 года в бою с Тимом Сильвией. Начиная со схватки с Андреем Орловским, россиянин показал, что он у него спад и на доминирование, как в лучшие времена Pride, он не способен.

По словам Емельяненко, от его пиковой формы осталась лишь треть. Поэтому мы не понимаем причину, кроме денег, по которой легенда продолжает втаптывать свое имя в грязь поражениями от оппонентов, наследие которых даже ногтя на его пальце не стоит.





В Bellator Емельяненко провел пять боев, выиграв три и два проиграв. Еме удалось уникальное достижение – все схватки завершились досрочно в первом раунде. Федор нокаутировал таких же ветеранов Фрэнка Мира, Чейла Сонена и Куинтона Джексона. При этом, его уничтожили жесточайшими нокаутами середняк Мэтт Митрион и чемпион Райан Бэйдер. Крайний поединок «Последний Император» провел 29 декабря 2019 года. С тех пор россиянин переболел коронавирусом и постарел на два года.

Джонсон еще со времен выступлений в UFC считался середняком, поскольку постоянно чередовал победы и поражения. В Bellator Тимоти перешел в 2018-м году. В первых двух боях его нокаутировали в первом раунде Чейк Конго и Виталий Минаков. Затем американцу чуть понизили уровень оппозиции, благодаря чему он выиграл у Тайрелла Форчуна и Мэтта Митриона. Затем американец спорно победил раздельным решением в реванше с Конго.

Серия из трех побед позволила Джонсону подраться за временный чемпионский титул с учеником Емельяненко Валентином Молдавским. На этот раз Тимоти уступил единогласным решением судей, а не нокаутом, что было бы более ожидаемо.

Отметим, что Джонсон начинал свой путь в единоборствах из вольной борьбы. Затем он освоил бразильское джиу-джитсу, благодаря чему выиграл четыре боя самбишенами. Однако сейчас Тимоти чаще пользуется техникой бокса, поскольку чем выше он взбирался по уровню оппозиции, то соперники становились намного лучше в борьбе. Это мешает ему использовать свои базовые навыки. При этом, американец неплохо защищается от тейкдаунов.

Федор, хоть и далек от своей лучшей формы, но уже давно перестроился. Изначально мы видели его как чемпиона мира по боевому самбо с хорошей борьбой. Но из-за огромного количества травм Емельяненко перестроил свой стиль под кикбоксинг. А навыки борьбы он использует в основном для защиты от проходов в ноги. В стойке россиянин продолжает оставаться очень опасным благодаря хлесткому и мощному удару – «Последний Император» реально жалит как пчела. При этом, он пропускает очень много ударов, а его челюсть не выдерживает их мощь. Если в голову россиянина мощно попадет любой боец из топ-10 Bellator, то это нокаут.

В предстоящем поединке мы ожидаем, что бой завершится очень быстро – до первого акцентированного и точного попадания в голову. Кто его нанесет? Мы считаем, что больше шансов стать этим бойцом у Емельяненко, обладающего более скоростными атаками на руках.

Прогноз: Победа Емельяненко нокаутом в первом раунде.

Онлайн трансляция поединка Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua