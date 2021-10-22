Фергюсон готов провести бой с Махачевым
Фергюсон бросил вызов Макгрегору: «Где ты, МакНаггетс?»
Американец намерен устроить большой бой
11:56
Тони Фергюсон / Фото - UFCИзвестный американский легковес UFC Тони Фергюсон (25-6) в Instagram обратился к экс-обладателю титулов двух дивизионов Конору Макгрегору (22-6).
«Незаконченное дело. Где ты, МакНаггетс?».
Опытный американец идет на серии из трех поражений, уступив нокаутом Джастину Гэтжи и проиграв решениями Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.
А тем временем Порье проведет титульный поединок с Чарльзом Оливейрой.