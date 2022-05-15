Фергюсон: «Чендлер меня нокаутировал, но я не хочу, чтобы это когда-либо повторилось»

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Ветеран UFC Тони Фергюсон (25-7) прокомментировал поражение в бою с бывшим претендентом на титул промоушена в легком весе Майклом Чендлером (23-7).

Американца цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

Но Бог действует таинственным образом. Видимо он решил, что я еще не готов. Он заставил меня прилечь и немного вздремнуть. Я много работал в этом лагере. Был полностью отдан своей работе. Сейчас я уже совсем другой человек. Я был в аду и вернулся. Теперь я здесь. Я готов возродиться снова.

Первый раунд был не так уж плох. Мне было весело. Также была не плохая неделя пред боем. Ближе к поединку я начал расслабляться, чтобы повеселиться. Все было хорошо и я рад, что вернулся, конечно, кроме второго раунда. Я все еще немного ошеломлен, не могу понять, как я это допустил».