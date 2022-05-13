Фергюсон: «Чендлер выбил меня из строя на долгое время»
Ветеран UFC Тони Фергюсон (25-7) рассказал о состоянии здоровья после тяжелого нокаута в бою с бывшим претендентом на титул промоушена в легком весе Майклом Чендлером (23-7).
«В прошлую субботу я пропустил сильный удар в этом октагоне. Это выбило меня из строя на долгое время. Было страшное чувство, потому что я ничего не помню с начала второго раунда. Я пришел в себя только когда подошел к машине скорой помощи. Каждый день я благодарю Бога, за то, что вернул меня в реальность.
Шутки в сторону. Я не хотел вас всех напугать. Мне следовало действовать по-другому. Например, держать руки выше, а подбородок ниже. Моя вина, что я проиграл. Респект Чендлеру за потрясающий финиш. Мне есть над чем работать. Одна битва за раз. Я не идеален, но буду стремиться к этому.
Всегда есть чему поучиться и быть тренированным – это важно. Я очень благодарен, что могу нормально двигаться и мои кости целы за исключением легкой головной боли по утрам. Сейчас я рад, что смог вернуться в зал и заняться своим любимым делом. Хочу быть лучше, чем вчера. Ежедневно вношу коррективы и буду продолжать это делать».
Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона на UFC 274.
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