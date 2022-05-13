Фергюсон: «Чендлер выбил меня из строя на долгое время»

Тони Фергюсон / фото - Getty Images

Ветеран UFC Тони Фергюсон (25-7) рассказал о состоянии здоровья после тяжелого нокаута в бою с бывшим претендентом на титул промоушена в легком весе Майклом Чендлером (23-7).

Шутки в сторону. Я не хотел вас всех напугать. Мне следовало действовать по-другому. Например, держать руки выше, а подбородок ниже. Моя вина, что я проиграл. Респект Чендлеру за потрясающий финиш. Мне есть над чем работать. Одна битва за раз. Я не идеален, но буду стремиться к этому.

Всегда есть чему поучиться и быть тренированным – это важно. Я очень благодарен, что могу нормально двигаться и мои кости целы за исключением легкой головной боли по утрам. Сейчас я рад, что смог вернуться в зал и заняться своим любимым делом. Хочу быть лучше, чем вчера. Ежедневно вношу коррективы и буду продолжать это делать».