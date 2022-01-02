Дос Аньос бросил вызов Фергюсону
Фергюсон и Чендлер повздорили в социальных сетях, вызвав друг друга на бой
У Тони и Майкла скоро будет запланирован бой
02 января 23:07
Фергюсон vs Чендлер
Находящийся на спаде легковес UFC Тони Фергюсон вызвал на бой экс-претендента на чемпионский титул Майкла Чендлера.
«А вот и моя сучка! Дэйна Уайт и UFC передали твое сообщение о том, что ты готов подраться со мной в апреле/июне.
Кажется, что ты пытаешься отложить эту порку, которую я тебе задолжал за то, что ты влез в очередь».
Чендлер ответил Тони не менее дерзко.
«В этой игре есть лишь несколько парней, которых я действительно уважаю… Ты один из них, и только из-за твоих заслуг, а не из-за статуса или нынешнего положения в легком дивизионе.
Я буду бить тебя от сирены до сирены. Молись о милосердном рефери».
Напомним, ранее Чендлер заявил, что Чарльз Оливейра – боец года.
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