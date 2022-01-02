Фергюсон и Чендлер повздорили в социальных сетях, вызвав друг друга на бой

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Премьер-Лига (Англия) 21/22
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16:00 Лидс - Бернли 3:1 Окончен
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл -:- Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль 2:2 Окончен
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15:00 Хетафе - Реал 1:0 Окончен
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 2:0 Окончен
22:00 Мальорка - Барселона 0:1 Окончен
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:0 Окончен
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс 1:5 Окончен
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс 8:5 Окончен
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 2:2 3-й период
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз 2:3 3-й период
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс 2:2 2-й период
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02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс 102:81 4-я четверть
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22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс 102:81 4-я четверть
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19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
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02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
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01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
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20:00 Регле - Фрелунда -:- Запланирован
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02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Фергюсон и Чендлер повздорили в социальных сетях, вызвав друг друга на бой

У Тони и Майкла скоро будет запланирован бой
MMA
02 января 23:07
Фергюсон и Чендлер повздорили в социальных сетях, вызвав друг друга на бой
Фергюсон vs Чендлер

Находящийся на спаде легковес UFC Тони Фергюсон вызвал на бой экс-претендента на чемпионский титул Майкла Чендлера.

«А вот и моя сучка! Дэйна Уайт и UFC передали твое сообщение о том, что ты готов подраться со мной в апреле/июне.

Кажется, что ты пытаешься отложить эту порку, которую я тебе задолжал за то, что ты влез в очередь».

Чендлер ответил Тони не менее дерзко.

«В этой игре есть лишь несколько парней, которых я действительно уважаю… Ты один из них, и только из-за твоих заслуг, а не из-за статуса или нынешнего положения в легком дивизионе.

Я буду бить тебя от сирены до сирены. Молись о милосердном рефери».

Напомним, ранее Чендлер заявил, что Чарльз Оливейра – боец года.

Карен Агабекян
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Майкл Чендлер Тони Фергюсон

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