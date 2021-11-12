Фергюсон – Хабибу: «Толстый кретин, ты сбежал в другую страну как маленькая с*чка»

Бывший временный чемпион UFC вновь зацепил россиянина





Хабиб и Тони / Фото - mmafighting

«Послушай, толстый кретин. Когда я видел тебя последний раз, ты сбежал в другую страну как маленькая с*чка, чтобы избежать нашего титульного боя. Перед этим ты симулировал боль в животе, чтобы сняться с нашего поединка за титул. Заткнись. Оставь мужское дерьмо тем, кто находится на передовой».

Экс-временный чемпион UFC в легком дивизионе(25-6) вжестко проехался по бывшему обладателю титула организации, в очередной раз обвинив россиянина в том, что тот в свое время избегал поединка с ним.Предполагается, что причиной негодования Фергюсона стало недавнее заявление россиянина о том, чтоне достоин титульного боя.Напомним, что в мае 2020 года Фергюсон проиграл Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249. Изначально Тони должен был драться с Хабибом, однако тот снялся с поедигка из-за пандемии COVID-19.