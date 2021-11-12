Брата Хабиба Нурмагомедова арестуют минимум на 48 часов
Фергюсон – Хабибу: «Толстый кретин, ты сбежал в другую страну как маленькая с*чка»
Бывший временный чемпион UFC вновь зацепил россиянина
13:37
Хабиб и Тони / Фото - mmafightingЭкс-временный чемпион UFC в легком дивизионе Тони Фергюсон (25-6) в Twitter жестко проехался по бывшему обладателю титула организации Хабибу Нурмагомедову, в очередной раз обвинив россиянина в том, что тот в свое время избегал поединка с ним.
Предполагается, что причиной негодования Фергюсона стало недавнее заявление россиянина о том, что Джастин Гэтжи не достоин титульного боя.
«Послушай, толстый кретин. Когда я видел тебя последний раз, ты сбежал в другую страну как маленькая с*чка, чтобы избежать нашего титульного боя. Перед этим ты симулировал боль в животе, чтобы сняться с нашего поединка за титул. Заткнись. Оставь мужское дерьмо тем, кто находится на передовой».
Напомним, что в мае 2020 года Фергюсон проиграл Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249. Изначально Тони должен был драться с Хабибом, однако тот снялся с поедигка из-за пандемии COVID-19.
Комментарии 0