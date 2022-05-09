Чендлер зіграв у футбол головою Фергюсона. Відео одного з найкращих нокаутів в історії
Фергюсон не намерен завершать карьеру после поражения от Чендлера на UFC 274
Американский ветеран желает вернуться в октагон
11:23
Тони Фергюсон / Фото - thesportsrush.com38-летний американский боец легкого дивизиона UFC Тони Фергюсон (25-7) в Twitter прокомментировал свое сокрушительное поражение в поединке против соотечественника Майкла Чендлера (23-7) на турнире UFC 274.
Несмотря на очередное фиаско, Фергюсон не желает прекращать выступления в октагоне.
«Поздравляю Майкла Чендлера с победой на UFC 274. Там было очень весело. Вы, фанаты, чертовски безумные. Я люблю это д*рьмо! Я чувствую, что вернусь и снова буду голодным. Мы только начали. Удачи в твоем следующем поединке, чемпион».
Напомним, что на турнире UFC 274 Чендлер брутально нокаутировал Фергюсона во 2-м раунде. Видео нокаута.
Отметим, что для Тони это поражение стало четвертым подряд.
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