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Фергюсон не намерен завершать карьеру после поражения от Чендлера на UFC 274

Американский ветеран желает вернуться в октагон
MMA
11:23
Фергюсон не намерен завершать карьеру после поражения от Чендлера на UFC 274
Тони Фергюсон / Фото - thesportsrush.com
38-летний американский боец легкого дивизиона UFC Тони Фергюсон (25-7) в Twitter прокомментировал свое сокрушительное поражение в поединке против соотечественника Майкла Чендлера (23-7) на турнире UFC 274.

Несмотря на очередное фиаско, Фергюсон не желает прекращать выступления в октагоне.

«Поздравляю Майкла Чендлера с победой на UFC 274. Там было очень весело. Вы, фанаты, чертовски безумные. Я люблю это д*рьмо! Я чувствую, что вернусь и снова буду голодным. Мы только начали. Удачи в твоем следующем поединке, чемпион».


Напомним, что на турнире UFC 274 Чендлер брутально нокаутировал Фергюсона во 2-м раунде. Видео нокаута.

Отметим, что для Тони это поражение стало четвертым подряд. 
Владимир Кириченко
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