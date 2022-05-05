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Фергюсон подверг критике руководство UFC

Американец недоволен тем, что бойцам промоушена недоплачивают
MMA
22:30
Фергюсон подверг критике руководство UFC
Тони Фергюсон / фото - Getty Images

Ветеран UFC Тони Фергюсон (25-6) подверг критике руководство промоушена.

Амеркианца цитиурет портал sherdog.com:

«Лично я думаю, что нам недоплачивают. Я, как всегда, буду откровенен. Не буду много говорить, но недавно сказал Дане Уайт, что хочу боксировать. Он ответил мне: «Нет, черт возьми».

Почему? Я хочу пойти и играть в бейсбол. Я хочу заняться другими видами профессионального спорта. Я спортсмен и вырос на том, что занимался различными видами спорта на высоком уровне. Я выиграл чемпионат штата по футболу. Я пришел в смешанные единоборства с государственного университета как борец.

Я хочу быть свободным и заниматься тем, чем хочу, но вы ведете себя, как чертовы торговцы наркотиками. Говорите мне, что я не могу заниматься чем-то другим. В то время как я хочу просто заработать больше денег для своей семьи».

Майкл Чендлер (22-7) поделился ожиданиями от поединка с Тони Фергюсоном.

Рене Тер Велде
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