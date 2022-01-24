Морено в равном поединке проиграл Фигейредо
Фигейреду не хочет проводить четвертый бой с Морено. Бразилец назвал имя желаемого оппонента
Чемпион UFC намерен выйти в октагон против обидчика Гарбрандта
07:48
Фигейреду и Морено / Фото - mmafightingЧемпион UFC в наилегчайшем дивизионе бразилец Дейвисон Фигейреду (21-2-1) заявил, что мексиканец Брэндон Морено (19-6-2) не желал выходить в октагон на третий бой с ним, поэтому проведение четвертого поединка остается под вопросом.
Цитирует Фигейреду sherdog.com.
«Брэндон не хотел давать мне еще один шанс. Он не хотел снова драться. Просто кое-что произошло, из-за чего он согласился на бой со мной. Если Морено будет вести себя хорошо следующие несколько месяцев, возможно, мы сможем во всем разобраться».
Также Фигейреду назвал имя желаемого соперника.
«Кай Кара-Франс. Очевидно, что я хочу драться с этим парнем. Я хочу нокаутировать его, потому что он это сделал с Коди Гарбрандтом. Так что это тот парень, которого я хочу вырубить. Больше не в моих интересах драться с Коди. Сейчас меня привлекает поединок против Кай Кары-Франса».
Напомним, что Фигейреду и Морено провели третий поединок 22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США) в со-главном событии турнира UFC 270. Бразилец выиграл у своего визави единогласным решением судей.
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