Морено – о бое с Фигейреду: «Мы видели и другие трилогии, но чтобы подряд, это впервые в истории UFC»
Фигейреду: «Я нокаутирую Морено. В этом бою я верну свой пояс»
Бывший чемпион UFC – о реванше на турнире в Анахайме
09:41
Фигейреду и Морено / Фото - thehamdenjournalЭкс-чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигейреду (20-2-1) поделился ожиданиями от боя с Брендоном Морено (19-5-2), который состоится 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме (США).
Цитирует Фигейреду MMAJunkie.
«Я готов к поединку. Собираюсь показать всем, что я намного лучше Морено, а в последнем нашем бою я просто не был сосредоточен. Докажу это, когда получу свой пояс обратно. Также я собираюсь доказать, что являюсь самым опасным бойцом и хочу стать первым, кому удалось нокаутировать Морено. В свое время я сказал, что стану первым, кому удалось подчинить Бенавидеса, и я сделал это. Теперь я говорю, что нокаутирую Морено. В этом бою я верну свой пояс».
Напомним, в декабре 2020 года бой Фигейреду и Морено завершился ничьей. В июне 2021 года поединок бойцов состоялся на турнире UFC 263, где Морено удушающим приемом в третьем раунде взял верх над Фигейреду.
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