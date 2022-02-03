Кай Кара-Франс принял вызов от Фигейреду. Он готов к бою с чемпионом UFC
Фигейреду за четвертый бой с Морено хочет исторический гонорар для дивизиона
Чемпион UFC высоко поднял планку
12:19
Дейвисон Фигейреду и Брендон Морено / Фото - sports-news-now.comЧемпион UFC в наилегчайшем дивизионе бразилец Дейвисон Фигейреду (21-2-1) дал понять, на каких условиях проведет четвертый поединок с мексиканцем Брендоном Морено (19-6-2).
Цитирует Фигейреду BJPenn.
«Я думаю о поединке с Каем Кара-Франсом, а за четвертый бой с Морено у меня есть цена. Если UFC хочет четвертый бой, пусть заплатят исторические для наилегчайшего дивизиона деньги. Я хочу получить миллион долларов. Мне нравится эта цифра. Мы собираемся обсудить это с UFC. Я хочу драться с тем, за кого больше заплатят. Я устал от Брендона Морено, но если UFC захочет, я буду драться с ним – нам просто нужно договориться о сумме».
Напомним, первый бой Морено – Фигейреду завершился ничьей, во втором поединке победил мексиканец удушающим приемом. Третий поединок состоялся 22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США) в со-главном событии турнира UFC 270. Бразилец выиграл у своего визави единогласным решением судей.
Комментарии 0