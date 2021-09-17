Фил Дэвис: «Очень тяжело прочитать действия Ромеро»
Фил Дэвис: «Не могу дождаться, чтобы проверить свои навыки против Ромеро»
Американский полутяжеловес – о предстоящем поединке на турнире Bellator 266
10:58
Фил Дэвис / Фото - bleacherreportОпытный американский полутяжеловес Bellator Фил Дэвис (22-6) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с экс-претендентом на титул UFC в среднем дивизионе Йоэлем Ромеро (13-5).
Цитирует Дэвиса MMA Junkie.
«Я думаю, что он будет таким же, как любой другой полутяжеловес. Чрезвычайно мощный, сильный, быстрый – вам просто нужно работать с тем, что у вас есть. Каждый раз, когда у вас появляется такой парень, как он, я сразу думаю: «Я не могу дождаться, чтобы проверить свои навыки против него».
«Я знаю, что это может быть странно, потому что зритель сказал бы: «Я бы не хотел быть там с Ромеро», но я определенно хочу быть там». У вас бывают такие бои, и это возможность вырасти. Как и все, что дает вам жизнь, это возможность учиться на этом, расти на этом и продолжать двигаться».
Напомним, бой Ромеро и Дэвиса состоится 19 сентября на турнире Bellator 266 в США.
Онлайн трансляция поединка Йоэль Ромеро – Фил Дэвис.
Комментарии 0