Ромеро: «Усик – не панчер, но у Энтони нет хорошей держалки»
Фил Дэвис: «Очень тяжело прочитать действия Ромеро»
Американец отметил, что кубинец не будет с ним бороться
10:57
Фил Дэвис / Фото: USATODAY.COM
Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Фил Дэвис (22-6) высказался о предстоящем бое с Йоэлем Ромеро (13-5). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.
«Йоэль – это парень, к которому сложно готовиться в любом случае. Он сильный, очень взрывной, но самое сложное – тяжело быстро прочитать его действия, тайминг и дистанцию.
Думаю, он будет драться в стойке, не думаю, что он полезет бороться. Несмотря на борцовскую базу, он редко ей пользуется. Кажется, он всегда нацелен на нокаут.
Знаю, что я разносторонний боец и меня тяжело утомить и я могу сделать поединок тяжелым для Йоэля. У меня хорошая держалка и я имею футворк, могу разорвать дистанцию».
Напомним, бой Ромеро и Дэвиса состоится 19 сентября в США.