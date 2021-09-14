Фил Дэвис: «Очень тяжело прочитать действия Ромеро»

Фил Дэвис / Фото: USATODAY.COM

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Фил Дэвис (22-6) высказался о предстоящем бое с Йоэлем Ромеро (13-5). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.



Думаю, он будет драться в стойке, не думаю, что он полезет бороться. Несмотря на борцовскую базу, он редко ей пользуется. Кажется, он всегда нацелен на нокаут.

Знаю, что я разносторонний боец и меня тяжело утомить и я могу сделать поединок тяжелым для Йоэля. У меня хорошая держалка и я имею футворк, могу разорвать дистанцию».