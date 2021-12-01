Царукян свой следующий поединок проведет в андеркарде боя Махачев – Дариуш
Физиев: «Махачев действительно заслуживает титульный бой»
Рафаэль объяснил, почему именно Ислам претендент №1
11:10
Рафаэль Физиев / Фото: UFC
Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев (10-1) высказался YouTube-каналу Джеймса Линча о титульных перспективах Ислама Махачева (21-1).
«Я не знаю, что думает руководство UFC, но, как я считаю, Ислам Махачев действительно заслуживает титульный бой. У него хорошая победная серия, и он дерется со всеми.
Он просто хочет драться, а не выбирает себе соперников. При этом, многие бойцы этой весовой категории стараются подбирать удобных оппонентов».
Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что Махачев больше других заслуживает титульный бой.
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