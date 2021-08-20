Французский дед против русского десантника с украинскими корнями. Конго vs Харитонов

XSPORT.ua представляет жесткий бой кикбоксера и представителя рукопашного боя





Превью

Конго vs Харитонов

20 августа в Су-Фолсе на шоу Bellator 265 пройдет бой 40-летнего россиянина Сергея Харитонова (30-7) и 46-летнего экс-чемпиона организации француза Чейка Конго (30-11-2).



В Bellator захотели свести двух именитых ветеранов. Более эпично могло бы получиться лишь с поединком Харитонова и Федора Емельяненко. При этом, если «Последний Император» продолжить выступать после осеннего шоу в Москве, а Сергей победит Конго, то и такой бой можем скоро увидеть, ведь отношения между россиянами нельза назвать не дружескими, не приятельскими.

СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ

Харитонов впервые появился на профессиональной сцене MMA еще в 2000-м году на турнире в Ялте, где выиграл три боя за один вечер. Тогда был популярен формат Гран-при на одном шоу, а не как сейчас – его растягивают на целый год. И в тех условиях проверялись настоящие мужские качества человека, его выносливость и сила воли. С 2005 года Сергей начал выступать в Японии и именно там весь мир увидел белобрысого парня в форме российского десантника. В отличие от известного боксера Дениса Лебедева, любившего одевать на себя тельняшку и голубой берет, Харитонов на самом деле служил в ВДВ и носил офицерское звание капитана.

В Японии у Харитонова из-за его образа была настоящая любовь фанатов, подкрепленная его пиковой формой, позволяющей ему на равных драться с топовыми оппонентами. «Десантник» в те времена выигрывал у Фабрисио Вердума, Алистара Оверима и еще топового Педро Риззо. Проигрывал он еще молодым и перспективным Антонио Ногейре, Александру Емельяненко и тому же Овериму.

После закрытия японского промоушена Харитонов перебрался в Strikeforce, где сразу же нокаутировал экс-чемпиона UFC Андрея Арловского. Казалось, это было отличное начало для успешной карьеры за океаном, но во втором бою соперником Сергея стал легендарный Джош Барнетт. Американец сразу же перевел бой в борьбу и там доминировал, а затем «задушил» треугольником. Тот поединок прошел в сентябре 2011 года и с тех пор 5 лет «десантник» не появлялся на большой американской сцене MMA.





Возвращение Харитонова в США состоялось в ноябре 2016 года на турнире Bellator и оказалось фатальным. Сергея на 16-й секунде поединка нокаутировал Джеви Айяла. Через пять месяцев «десантник» вернулся более осторожным и удосрочил ударами Чейза Кормли. Россиянин той победы провел в организации еще три боя – неожиданно выиграл техническими нокаутами у Роя Нельсона и Мэтта Митриона, а затем и был забит быстрым и молодым борцом из Британии Линтоном Васселом. Когда бой с британцем проходил в стойке – он был почти равным, но после переводов в партер Вассел доминировал.

В 2020-м году у Харитонова было ограниченное количество предложений из-за бушующей пандемии коронавируса COVID-19. Сергею лишь удалось подраться в рамках World Total Kombat Federation с бразильцем Фернандо Родригесом, которого он нокаутировал во втором раунде. В ноябре на шоу MFP Parus Fight Championship «десантник» «вырубил» в первом раунде бойца-стронгмена Оли Томпсона.

Затем Харитонов попал в скандал. На одном из турниров, где он был зрителем, на него напал средневес Адам Яндиев. Между бойцами был конфликт на финансовой почве, и горячий ингуш вместо того, чтобы отдать долг, сломал Сергею орбитальную кость. Россиянину затем пришлось долго восстанавливаться, и сейчас сложно понять, каким он будет под ударами соперника.

ЧЕЙК КОНГО

Конго появился в смешанных единоборствах в 2001 году. Поскольку во Франции MMA был запрещенным видом единоборств до 2021 года, то Чейк скитался по множеству мировых турниров. К тому же, бойцу тогда было очень сложно готовиться на родине, где он не имел тренеров смешанных единоборств – там в те времена можно было найти лишь специалистов по кикбоксингу, муай-тай и савату. При этом, Чейк также посещал секции кендо, каратэ, муай-тай и греко-римскую борьбу. Но основой для француза был популярный тогда кикбоксинг.





В 2006-м году Конго попал в UFC, где сходу досрочно выиграл два поединка. Самым большим успехом Чейка в промоушене Дэйны Уайта и в карьере была победа решением судей над Мирко «Кро Копом» Филиповичем. Остальные выступления француза похожи на американские горки, поскольку середняков он побеждал, но проиграл абсолютно всем топам.

В 2013-м году после поражения нокаутом от Роя Нельсона Конго покинул UFC и подписал контракт с Bellator. Во второй по статусу организации в мире после двух ожидаемых побед Чейк проиграл Виталию Минакову, затем снова два выигранных поединка и фиаско – раздельным решением уступил Мухаммеду Лавалю,

Лишь после того поражения Конго удалось сделать себе самую длительную победную серию из восьми боев. И это после 40 лет! Он выиграл у Александра Волкова, Тони Джонсона, Аугусто Сакаи, Тимоти Джонсона. Взял реванш у Минакова. Избил Оли Томпсона и Джави Айялу, которых мы уже вспоминали в контексте Харитонова.

В сентябре 2019 года Конго сразился с чемпионом тяжелого веса Райаном Бэйдером и схватка была завершена в первом раунде из-за случайного тычка пальцем в глаз. Бой был признан несостоявшимся. А последний поединок в клетке Чейк провел в октябре 2020-го, уступив раздельным решением в реванше Тимоти Джонсону.

ПРОГНОЗ

Преимуществом Конго в предстоящем поединке заключается в его клинче и борьбе. При этом, у француза нет одничного нокаутирующего удара. Для досрочных побед ему чаще приходится разряжать в головы соперников серии. Но мы также не знаем, как будет держать удары Харитонов после перелома глазницы.

Если Конго сможет переводить Харитонова в партер, то достаточно быстро выиграет забиванием сверху. Но даже если быстрой победы не получится, то у Чейка лучше выносливость и он легко может победить решением. Это при условии, что французу будет удаваться борьба.

Если же переводы Чейка не будут удаваться, то Харитонов может его разбить в стойке. У Сергея есть мощные удары и в первых двух раундах он будет опасен. Проблема россиянина лишь в борьбе и выносливости, из-за которой он обычно плохо выглядит уже во конце второго раунда.

Прогноз: Победа Чейка Конго ТКО в первом раунде.

Все поединки турнира Bellator 265.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua