Фрейре жестко нокаутировал Куилли и завоевал вакантный пояс Bellator в легком весе

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Питер Куилли и Патрики Фрейре / Фото - mmajunkie.usatoday.com

В столице Дублине (Ирландия) на 3Arena состоялся турнир Bellator 270, главным поединком которого стало противостояние за вакантный чемпионский пояс в легком дивизионе между(13-6-1) и(24-10).Напомним, в мае этого года бойцы уже встречались в октагоне; в том бою Куилли праздновал досрочную победу техническим нокаутом, поскольку врач запретил Фрейре выходить на третий раунд из-за глубокого рассечения.