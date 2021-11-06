Экс-боец Bellator, АСA и черный пояс по BJJ. Увлекательная биография генменеджера нового украинского промоушена
Фрейре жестко нокаутировал Куилли и завоевал вакантный пояс Bellator в легком весе
Все результаты турнира в Дублине
09:39
Питер Куилли и Патрики Фрейре / Фото - mmajunkie.usatoday.comВ столице Дублине (Ирландия) на 3Arena состоялся турнир Bellator 270, главным поединком которого стало противостояние за вакантный чемпионский пояс в легком дивизионе между Питером Куилли (13-6-1) и Патрики Фрейре (24-10).
Напомним, в мае этого года бойцы уже встречались в октагоне; в том бою Куилли праздновал досрочную победу техническим нокаутом, поскольку врач запретил Фрейре выходить на третий раунд из-за глубокого рассечения.
Результаты боев турнира Bellator 270:
Основной кард:
Патрики Фрейре победил Питера Куилли нокаутом во 2-м раунде
Патрик Микс победил Джеймса Галлахера гильотиной в 3-м раунде
Педро Карвальо победил Даниэля Вайхеля единогласным решением судей
Илиас Булэйд победил Жоржа Сасу раздельным решением судей
Прелимы:
Киран Кларк победил Джордана Бартона удушением сзади в 3-м раунде
Даниэле Скатиззи победил Брайана Хоои единогласным решением судей
Ли Чадвик победил Арунаса Андриускевичуса раздельным решением судей
Гокхан Сарикам победил Чарли Милнера техническим нокаутом в 1-м раунде
Николо Солли победил Бобби Паллетта раздельным решением судей
Данни Нилан победил Одри Керуша техническим нокаутом в 3-м раунде
Юсуф Назокатов победил Стивена Костелло хил хуком (скручивание пятки) во 2-м раунде
Результаты турнира Bellator 269.
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