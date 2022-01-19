Гане: «Если получу возможность, то обязательно прикончу Нганну»

Сирил Гане / фото - Getty Images

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-0) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против полноценного чемпиона своей весовой категории Фрэнсиса Нганну (16-3).

Слова Гане приводит портал bjpenn.com:

Если получу возможность, то обязательно прикончу Фрэнсиса. Вот почему люди так взволнованы нашим противостоянием. Я никогда не проигрывал, а Нганну хоть и проигрывал, но никогда не был нокаутирован. Если я или Фрэнсис упадем до окончания боя, это случиться впервые в нашей карьере».