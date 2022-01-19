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02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
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02:30 Майами Хит - Торонто Рэпторс 104:99 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс 107:121 Окончен
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02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 1:3 Окончен
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02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс 1:7 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Ванкувер Кэнакс 1:3 Окончен
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04:00 Калгари Флэймс - Флорида Пантерс 5:1 Окончен
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02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
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19:00 Николаев - Харьковские Соколы -:- Запланирован

Гане: «Если получу возможность, то обязательно прикончу Нганну»

Француз надеется нокаутировать камерунца
MMA
10:00
Гане: «Если получу возможность, то обязательно прикончу Нганну»
Сирил Гане / фото - Getty Images

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-0) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против полноценного чемпиона своей весовой категории Фрэнсиса Нганну (16-3).

Слова Гане приводит портал bjpenn.com:

«Я буду драться, как это делаю в каждом бою. В моей игре нет сюрпризов. В каждом поединке я делаю одно и то же. Я буду жалить его с дистанции и сделаю все возможное, чтобы он не дотронулся до меня. Посмотрим, что из этого получится.

Если получу возможность, то обязательно прикончу Фрэнсиса. Вот почему люди так взволнованы нашим противостоянием. Я никогда не проигрывал, а Нганну хоть и проигрывал, но никогда не был нокаутирован. Если я или Фрэнсис упадем до окончания боя, это случиться впервые в нашей карьере».

Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция.

Рене Тер Велде
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Сирил Гане Фрэнсис Нганну

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