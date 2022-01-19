Обнародован файткард турнира UFC 270: Нганну – Гане
Гане: «Если получу возможность, то обязательно прикончу Нганну»
Француз надеется нокаутировать камерунца
10:00
Сирил Гане / фото - Getty Images
Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-0) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против полноценного чемпиона своей весовой категории Фрэнсиса Нганну (16-3).
Слова Гане приводит портал bjpenn.com:
«Я буду драться, как это делаю в каждом бою. В моей игре нет сюрпризов. В каждом поединке я делаю одно и то же. Я буду жалить его с дистанции и сделаю все возможное, чтобы он не дотронулся до меня. Посмотрим, что из этого получится.
Если получу возможность, то обязательно прикончу Фрэнсиса. Вот почему люди так взволнованы нашим противостоянием. Я никогда не проигрывал, а Нганну хоть и проигрывал, но никогда не был нокаутирован. Если я или Фрэнсис упадем до окончания боя, это случиться впервые в нашей карьере».
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция.
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