Гане предложил Нганну сроки и место поединка за титул
Гане хочет бой с Нганну во Франции
Но пока Сирил взял время на отдых после трех боев в 2021-м году
22:54
Сирил Гане / Фото: UFC
Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Гане (9-0) рассказал, что бой с полноценным чемпионом Фрэнсисом Нганну (16-3) должен пройти во Франции, сообщает BJPENN.com.
«Я собираюсь немного отдохнуть, поскольку почти безостановочно тренировался с июля прошлого года. С того времени я продолжал готовиться неделя за неделей к новому поединку и так без остановки. Сейчас мне хочется немного отдохнуть, учитывая, что совсем скоро моя жена должна родить нашу дочь. Это слегка усложнит тренировочный лагерь, но мой следующий поединок должен состоятся. Возможно, в конце текущего года, или в начале 2022-го. Я думаю, что бой должен пройти во Франции.
Первое событие UFC в Париже, во Франции, – это будет успешный турнир, без сомнений. Это будет по-настоящему большое событие».
Напомним, ранее Сирила Гане и Фрэнсиса Нганну сравнили с Джоном Джонсом
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