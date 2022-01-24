Усман: «Нганну доказал, что он неоспоримый чемпион мира»
Гане намерен взять реванш у Нганну
Французский тяжеловес отметил уровень борьбы своего соотечественника
13:09
Фрэнсис Нганну и Сирил Гане / Фото - mmafightingТоповый тяжеловес UFC Сирил Гане (10-1) прокомментировал свое поражение в титульном поединке против чемпиона организации Фрэнсиса Нганну (17-3).
Цитирует Гане MMA Fighting.
«Это не было неожиданностью, что он начал бороться со мной. Мы знали, что это был один из его самых больших шансов выиграть раунды. Он сделал это, и он сделал это очень хорошо, так что хорошая работа. Мы знали, что это был самый большой шанс, который у него был».
«Он действительно не удивил меня ударами, тайским боксом или борьбой. Его борьба не была какой-то сверхъестественной, но его сила – да».
«Я собираюсь работать больше, чтобы стать лучшей версией себя. Если он уйдет из UFC… я не хочу этого. Я хочу свой матч-реванш. Я хочу провести этот бой во второй раз».
Напомним, на турнире UFC 270 Нганну выиграл у Гане единогласным решением судей.
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