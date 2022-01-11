Гане: «Нганну – финальный босс в моей видеоигре»

Француз подчеркнул важность боя против камерунца

Сирил Гане / фото - UFC

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-0) на шоу The MMA Hour рассказал о том, насколько для него важен поединок против обладателя полноценного титула Фрэнсиса Нганну (16-3).

«Этот бой отличается от других, но не потому что я дерусь с Фрэнсисом, а из-за того, что сейчас он чемпион. Действующий чемпион – это на самом деле великолепный боец, который обладает большой мощью. Нганну – финальный босс в моей видеоигре. Но, как и каждый раз, если я сделаю ошибку, то все будет в порядке. Если я проиграю, то вправду нормально на это отреагирую. Я таким образом подходил к каждому поединку в своей карьере. Но в этот раз я хочу сделать последний шаг. В этом заключается незначительная разница».

Фрэнсис Нганну заявил, что не даст использовать французу Сирилу Гане свой план на бой.