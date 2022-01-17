Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
Гане – Нганну: «Покажи все, что можешь, потому что я сделают именно это»
Француз обратился к камерунцу накануне очного противостояния
22:50
Сирил Гане / фото - ESPN
Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-0) в интервью TMZSports обратился к действующему обладателю полновесного титула Фрэнсису Нганну (16-3), с которым они будут драться в главном поединке турнира UFC 270, запланированного на 22 января в Анахайме (США).
«Удачи тебе, дорогой ты мой человек. Удачи. Просто удачи. Покажи все, что можешь, потому что я сделают именно это».
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция.
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