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Результаты UFC 265. Гане нокаутировал Льюиса, Альдо победил Муньоса

Люке удушением одержал победу над Кьесу
MMA
08:35
Результаты UFC 265. Гане нокаутировал Льюиса, Альдо победил Муньоса
Фото: cbssports.com

На арене Toyota Center в Хьюстоне (штат Техас, США) завершился 265-й номерной турнир сильнейшего американского промоушена смешанных единоборств UFC, в мэйн-ивенте которого прошел поединок за временный титул в тяжелом весе между экс-претендентом на пояс Дерриком Льюисом (25-9) и непобежденным французом Сирилом Гане (10-0).

Тогда как в со-главном событии вечера бывший двукратный чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо (30-7) встретился с Педро Муньосом (19-6), занимающим девятую строчку рейтинга среди бойцов легчайшего дивизиона.

Основной кард:

Сирил Гане победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в 3-м раунде

Жозе Альдо победил Педро Муньоса единогласным решением судей

Висенте Люке победил Майкла Кьесу удушением Д`Арсе в 1-м раунде

Тиша Торрес победила Анджелу Хилл единогласным решением судей

Сонг Ядонг победил Кейси Кенни раздельным решением судей

Прелимы:

Рафаэль Физиев победил Бобби Грина единогласным решением судей

Винс Моралес победил Драко Родригеса единогласным решением судей

Алонзо Менифилд победил Эда Хермана единогласным решением судей

Джессика Пенн победил Каролину Ковалькевич армбаром в 1-м раунде

Ранние прелимы:

Манель Капе победил Оде Осборна нокаутом в 1-м раунде

Майлс Джонс победил Андерсона Дос Сантоса нокаутом в 3-м раунде

Мелисса Гатто победила Викторию Леонардо техническим нокаутом (остановка врачом) во 2-м раунде

Джонни Муньос победил Джейми Симмонса удушением сзади во 2-м раунде

Сирил Гане нокаутировал Деррика Льюиса и стал временным чемпионом тяжелого веса UFC.

Рене Тер Велде
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Теги

Сирил Гане Деррик Льюис Жозе Алдо Висенте Люке

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