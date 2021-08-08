Гане: «Огромное уважение Льюису и всем его фанатам»

Сирил Гане / фото - mmajunkie.usatoday.com

Французский тяжеловес Сирил Гане (10-0) сегодня досрочно победил американца Деррика Льюиса (25-9) и завоевал этим титул временного чемпиона UFC. Сирил прокомментировал свое выступление, а также обратился к полноценному чемпиону в его весовой категории соотечественнику Фрэнсису Нганну (16-3).

Думаю, что все уже знают мой план на бой. У меня такой стиль, когда я много двигаюсь и спокойно делаю свою работу. Это не секрет, что у меня всегда такой план на бой. Когда моего соперника повело, я немного разозлился, потому что все тренеры кричали мне: «Давай! Давай! Ты сделаешь это!». И мы сделали это.

Эта победа не только моя заслуга, но и всей команды. Поэтому чемпионский пояс также для всей команды. Он для зала, где мы занимаемся, для моих друзей, моей семьи, для фанатов, для моей страны. Я очень счастлив. У меня нет послания Фрэнсису Нганну. Просто наш поединок должен состояться. Так что давай сделаем это».