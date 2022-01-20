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Гане после победы над Нганну хочет бой с Джоном Джонсом
Сирил надеется, что бой пройдет в Париже
14:56
Сирил Гане / Фото: UFC
Претендент на чемпионский пояс UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-0) в случае победы над Фрэнсисом Нганну (16-3) намерен первую защиту пояса провести с Джоном Джонсом (26-1). Слова француза приводит портал bjpenn.com.
«Если я выиграю, то хочу встретиться с Джонсом. Люди уже ждут наш бой и они уже говорят о нем в соцсетях. Мы два разносторонних бойца, и мы можем устроить шоу для фанатов.
Мне хочется, чтобы бой с Джонсом прошла в Париже. Мои фанаты давно этого ждут, и они были очень расстроены, узнав, что бой с Фрэнсисом пройдет в США. Я надеюсь, что мне удастся устроить шоу во Франции».
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