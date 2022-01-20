Гане после победы над Нганну хочет бой с Джоном Джонсом

Сирил Гане / Фото: UFC

Претендент на чемпионский пояс UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-0) в случае победы над Фрэнсисом Нганну (16-3) намерен первую защиту пояса провести с Джоном Джонсом (26-1). Слова француза приводит портал bjpenn.com.



Мне хочется, чтобы бой с Джонсом прошла в Париже. Мои фанаты давно этого ждут, и они были очень расстроены, узнав, что бой с Фрэнсисом пройдет в США. Я надеюсь, что мне удастся устроить шоу во Франции».