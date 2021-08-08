Уайт: «Сирил Гане сегодня сделал свою работу»
Гане предложил Нганну сроки и место поединка за титул
Временный чемпион UFC хочет уже в этом году стать полноправным королем промоушена
21:43
Сирил Гане / Фото: USA TODAY
Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-0) рассказал, когда готов провести бой с чемпионом дивизиона Фрэнсисом Нганну (16-3):
Мы могли бы подраться в конце года, это возможно. Я хочу отдохнуть пару месяцев, а там посмотрим, как все сложится.
В идеале, я бы хотел провести этот бой во Франции. Это было бы здорово.
Тренировки с Фрэнсисом это одно, а бой – совсем другое. Все знают его сильные стороны, все знают мои сильные стороны. Посмотрим, чья возьмет.
Сейчас я не хочу думать об этом – хочу просто отдохнуть и насладиться победой.
Напомним, что Джон Джонс (26-1) не будет проводить поединки до конца 2022 года.
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