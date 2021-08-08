Гане предложил Нганну сроки и место поединка за титул

Сирил Гане / Фото: USA TODAY

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-0) рассказал, когда готов провести бой с чемпионом дивизиона Фрэнсисом Нганну (16-3):



В идеале, я бы хотел провести этот бой во Франции. Это было бы здорово.

Тренировки с Фрэнсисом это одно, а бой – совсем другое. Все знают его сильные стороны, все знают мои сильные стороны. Посмотрим, чья возьмет.

Сейчас я не хочу думать об этом – хочу просто отдохнуть и насладиться победой.