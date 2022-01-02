Гане признался, что не выглядел лучше Нганну в спаррингах

Сирил Гане / Фото: UFC

Временный чемпион UFC в тяжелом весе француз Сирил Гане (10-0) рассказал sportskeeda.com о своих спаррингах с полноценным чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисиом Нганну (16-3).



В некоторых спаррингах преимущество имел я, в некоторых лучше был он. Но я согласен с тем, что этот это видео сделали так, чтобы я выглядел лучше».