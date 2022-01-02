Нганну: «На спаррингах я играл с Гане, как старший брат играет с младшим»
Гане признался, что не выглядел лучше Нганну в спаррингах
А известное видео было смонтировано так, чтобы показать Сирила в лучшем свете
19:50
Сирил Гане / Фото: UFC
Временный чемпион UFC в тяжелом весе француз Сирил Гане (10-0) рассказал sportskeeda.com
о своих спаррингах с полноценным чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисиом Нганну (16-3).
«Не хочу врать. Тогда у нас был легкий спарринг, где все устроили так, чтобы я лучше развил свои навыки. Были и другие спарринги, где Фрэнсис владел преимуществом.
В некоторых спаррингах преимущество имел я, в некоторых лучше был он. Но я согласен с тем, что этот это видео сделали так, чтобы я выглядел лучше».
Напомним, Соннен ожидает, что бой Нганну – Гане станет крупнейшим в тяжелом весе.
Комментарии 0