Гане считает Нганну одним из сильнейших бойцов в истории UFC

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В преддверии поединка на UFC 270 Сирил Гане (10-0) высказался о мощи своего будущего соперника чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3):



У меня нет сомнений, что Фрэнсиси может быть самым сильным парнем в истории UFC. Поэтому нет смысла с ним соревноваться в этом направлении, тем более что вам дано только три месяца на подготовку. Нет смысла с ним соревноваться в тех направлениях, где он силен.