Гане признался, что не выглядел лучше Нганну в спаррингах
Гане считает Нганну одним из сильнейших бойцов в истории UFC
На турнире UFC 270 француз попытается отобрать титул тяжелого веса у камерунца
10:17
Фото: UFC
В преддверии поединка на UFC 270 Сирил Гане (10-0) высказался о мощи своего будущего соперника чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3):
Мы идем в этот бой с собственными силами. Мы здесь не для того, чтобы противостоять сильным качествам Нганну. Мы не хотим пытаться быть сильнее него. До сегодняшнего дня я никого не видел более мощного, спортивного и с такой нокаутирующей силой. Я никогда ничего подобного не видел.
У меня нет сомнений, что Фрэнсиси может быть самым сильным парнем в истории UFC. Поэтому нет смысла с ним соревноваться в этом направлении, тем более что вам дано только три месяца на подготовку. Нет смысла с ним соревноваться в тех направлениях, где он силен.
Также Гане рассказал, как проходили его спарринги с Нганну.