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Гане: «Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории»

Французский боец поделился своим мнением относительно британца
MMA
09:30
Гане: «Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории»
Сирил Гане / фото - Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-1) поделился своим мнением относительно Тома Аспиналла (12-2).

Гане цитирует портал mmanews.com:

«Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории. Я наблюдал за ним с его первого боя в UFC. Я видел, как он работал и развивался. В нем очень большой потенциал.

Этот парень двигается как я. На самом деле я думаю, что Том гораздо техничней от меня. Он более совершенен, чем я. Вот почему Аспиналл настоящая проблема для нашей весовой категории».

Сирил Гане признался, что хочет отомстить за первое поражение в карьере Фрэнсису Нганну (17-3).

Рене Тер Велде
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