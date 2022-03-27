Гане: «Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории»

Сирил Гане / фото - Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-1) поделился своим мнением относительно Тома Аспиналла (12-2).

Гане цитирует портал mmanews.com:

Этот парень двигается как я. На самом деле я думаю, что Том гораздо техничней от меня. Он более совершенен, чем я. Вот почему Аспиналл настоящая проблема для нашей весовой категории».