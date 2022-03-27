Гане: «Я должен отомстить Нганну за этот проигрыш»
Гане: «Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории»
Французский боец поделился своим мнением относительно британца
09:30
Сирил Гане / фото - Getty Images
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе Сирил Гане (10-1) поделился своим мнением относительно Тома Аспиналла (12-2).
Гане цитирует портал mmanews.com:
«Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории. Я наблюдал за ним с его первого боя в UFC. Я видел, как он работал и развивался. В нем очень большой потенциал.
Этот парень двигается как я. На самом деле я думаю, что Том гораздо техничней от меня. Он более совершенен, чем я. Вот почему Аспиналл настоящая проблема для нашей весовой категории».
Сирил Гане признался, что хочет отомстить за первое поражение в карьере Фрэнсису Нганну (17-3).
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