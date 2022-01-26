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Гане: «Возьмем небольшую паузу и снова ринемся в бой»
Француз поблагодарил своих болельщиков за поддержку
16:00
Сирил Гане / фото - Getty Images
Топовый тяжеловес UFC Сирил Гане (10-1) вернулся во Францию и поблагодарил своих болельщиков за поддержку.
«Спасибо всем за такую поддержку, мне очень приятно, как меня встретили во Франции. Возьмем небольшую паузу и снова ринемся в бой как никогда».
Сирил Гане намерен взять реванш у Фрэнсиса Нганну (17-3).
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