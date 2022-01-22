Мощнейший в мире удар против выносливого бойца муай-тай. Нганну vs Гане
Гане: «Я выступаю в ММА всего три года, и посмотрите чего я уже успел достичь»
Обладатель временного титула – предстоящем подеинке с Фрэнсисом Нганну
09:59
Сирил Гане / фото - Getty Images
Обладатель временного титула чемпиона тяжелого веса UFC Сирил Гане (10-0) поделился ожиданиями от предстоящего поединка за полноценный пояс против бывшего одноклубника Фрэнсиса Нганну (16-3). Цитирует Гане пресс-служба UFC.
«У меня просто слов нет. Я выступаю в ММА всего лишь три года, и посмотрите, что я уже успел сделать. Сейчас я готовлюсь выйти на бой против чемпиона Фрэнсиса, бывшего одноклубника. Не могу дождаться».
Бой Нганну – Гане состоится 22-го января на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США, в главном событии турнира UFC 270.
Напомним, Нганну назвал двух самых сложных оппонентов в карьере.
Результаты взвешивания Нганну – Гане.
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