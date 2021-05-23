Гарбрандт проиграл Фонту решением судей и другие результаты турнира UFC Fight Night 188
На арене АРЕХ, в Лас-Вегасе, США, состоялся вечер ММА UFC Fight Night 188. В главном событии шоу Кори Гарбрандт (12-4) проиграл единогласным решением судей Робу Фонту (19-4). Свои 4 поражения американец записал себе в пассив в последних 5 поединках.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
Легкий вес: Дамир Исмагулов победил Рафаэла Алвеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Промежуточный вес, до 58,3 кг: Давид Дворжак победил Хуанкамило Рондероса сдачей соперника (удушение сзади), 2:18, раунд 1;
Легкий вес: бой Янси Медейрос – Дамир Хадзович отменен после взвешивания из-за проблем со здоровьем у Хадзовича;
Полулегкий вес: Джошуа Кулибао победил Сайдана Нурданбека единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Наилегчайший вес: Бруно Силва победил Виктора Родригеса нокаутом (удары руками), 1:00, раунд 1;
Полусредний вес: Курт Макги победил Клаудио Силву единогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-27);
Тяжелый вес: Бен Ротвелл победил Криса Барнетта сдачей соперника (удушение гильотиной), 2:07, раунд 2.
ОСНОВНОЙ КАРД:
Средний вес: Джек Херманссон победил Эдмена Шахбазяна единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27);
Полулегкий вес: Рикардо Рамос победил Билла Алгео единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Женщины, полулегкий вес: Норма Дюмон победила Фелицию Спенсер раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);
Тяжелый вес: Джаред Вандераа победил Джастина Тафу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Женщины, первый наилегчайший вес: Карла Эспарза победила Янь Сяонань техническим нокаутом (удары руками), 2:58, раунд 2;
Легчайший вес: Роб Фонт победил Коди Гарбрандта единогласным решением судей (48-47, 50-45, 50-45).
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