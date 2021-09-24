Каннонье надеется получить титульный бой после победы над Гастелумом
Гастелум намерен сменить дивизион
Американский боец UFC вернется в октагон в 2022 году
11:39
Келвин Гастелум / Фото - UFCТоповый американский средневес Келвин Гастелум (16-8) готов спуститься на дивизион ниже. Келвин намерен вернуться в октагон в следующем году.
Цитирует американца lowkickmma.com.
«Я думаю о смене весовой категории. Возможно, наняв диетолога, я смогу добиться своей цели. Если я смогу реализовать задуманное, то буду выступать в полусреднем дивизионе, но для этого нужно некоторое время. Если я сделаю это, то поединок проведу в следующем году. Скорее всего, так оно и будет».
Гастелум находится на серии из двух поражений подряд, а в шести последних боях он одержал только одну победу.
В своем последнем поединке Келвин в главном бою вечера UFC on ESPN 29 единогласным решением судей проиграл Джареду Каннониру.
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