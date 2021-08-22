Каннонир по очкам победил Гастелума
Гастелум не унывает после поражения Каннониру: «Я близок к тому, чтобы быть лучшим в мире»
Келвин идет на серии из двух поражений
11:10
Фото: пресс-служба UFC
Средневес Келвин Гастелум (16-8) после поражения от Джареда Каннонира (16-8) в Twitter написал, что он близок к статусу лучшего бойца в мире:
«Думаю, что я выиграл, но все равно.
Поздравляю Канноньера с очень крутым боем. Небольшие изменения – и я вернусь в топ.
Сегодняшняя ночь доказала, что я очень близок к тому, чтобы быть лучшим в мире».
Гастелум находится на серии из двух поражений подряд, а в шести последних боях он одержал только одну победу.
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