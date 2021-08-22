Гастелум не унывает после поражения Каннониру: «Я близок к тому, чтобы быть лучшим в мире»

Келвин идет на серии из двух поражений

Фото: пресс-служба UFC Средневес Келвин Гастелум (16-8) после поражения от Джареда Каннонира (16-8) в Twitter написал, что он близок к статусу лучшего бойца в мире: «Думаю, что я выиграл, но все равно. Поздравляю Канноньера с очень крутым боем. Небольшие изменения – и я вернусь в топ. Сегодняшняя ночь доказала, что я очень близок к тому, чтобы быть лучшим в мире».

Гастелум находится на серии из двух поражений подряд, а в шести последних боях он одержал только одну победу. Все результаты турнира UFC ON ESPN 29.

Сергей Остапенко