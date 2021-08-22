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Гастелум не унывает после поражения Каннониру: «Я близок к тому, чтобы быть лучшим в мире»

Келвин идет на серии из двух поражений
MMA
11:10
Гастелум не унывает после поражения Каннониру: «Я близок к тому, чтобы быть лучшим в мире»
Фото: пресс-служба UFC

Средневес Келвин Гастелум (16-8) после поражения от Джареда Каннонира (16-8) в Twitter написал, что он близок к статусу лучшего бойца в мире:

«Думаю, что я выиграл, но все равно.

Поздравляю Канноньера с очень крутым боем. Небольшие изменения – и я вернусь в топ.

Сегодняшняя ночь доказала, что я очень близок к тому, чтобы быть лучшим в мире».


Гастелум находится на серии из двух поражений подряд, а в шести последних боях он одержал только одну победу.

Все результаты турнира UFC ON ESPN 29.

Сергей Остапенко
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Келвин Гастелум Джарред Каннонир

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