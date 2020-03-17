Официально. Уиттакер и Коста встретятся в октагоне 17 апреля в Лас-Вегасе
Гастелум подерется с Уиттакером вместо Косты
Келвин выступит 17 апреля на шоу UFC on ESPN 22
17 марта 17:47
Уиттакер - Гастелум / Фото: MMA Junkie
Бразильского средневеса Пауло Косту в поединке против Роберта Уиттакера заменит Келвин Гастелум, сообщает MMA Junkie.
Ранее Коста заразился гриппом и тяжело его переносит, из-за чего сорвалась подготовка.
Гастелум и Уиттакер должны были подраться в январе 2019 года, но в день боя австралийца госпитализировали из-за грыжи.
Напомним, в феврале Гастелум прервал серию из трех поражений, выиграв у Йенам Хейниша. Уиттакер ведет серию из двух побед над Дарреном Тиллом и Джаредом Каннониром.