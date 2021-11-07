Гэтжи: «Чендлер ничем не смог меня удивить»

Американец уверен, что он получит возможность побороться за чемпионский титул UFC

Джастин Гэтжи / фото - Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи (23-3) поделился впечатлениями от победы над своим соотечественником Майклом Чендлером (22-7).

«Майкл ничем не смог меня удивить. Я прекрасно знал, кто он такой. Майкл – воин. Мы родились не в то время, потому что должны были драться в Колизее. Там наше место. Я знаю, что на этом уровне, учитывая, что стояло на кону, только глухой нокаут мог привести к остановке поединка».

Также «Хайлайт» уверен в том, что после этой победы в очередной раз получит возможность побороться за чемпионский титул UFC в легком весе.

«Победитель декабрьского боя, я выйду с тобой в октагон и буду переть на тебя во всех аспектах. Мне без разницы кто это будет, либо Оливейра в Бразилии, либо Порье в Луизиане. Мне плевать, кто из них станет моим следующим соперником. Я занимаю вторую строчку рейтинга. Сегодня я одержал впечатляющую победу. Так что, кто еще? Я главный претендент на титул. Остался только я».

Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера единогласным решением судей на UFC 268.