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Гэтжи: «Если моя ударка окажется хуже, чем у Оливейры, тогда я в жопе»

Топовый американский легковес – о грядущем титульном поединке



MMA
21 декабря 20:41
Гэтжи: «Если моя ударка окажется хуже, чем у Оливейры, тогда я в жопе»
Джастин Гэтжи / Фото - mmamania
Первый номер легкого дивизиона UFC, американец Джастин Гэтжи (23-3) поделился ожиданиями от грядущего поединка с обладателем пояса, бразильцем Чарльзом Оливейрой (32-8-1).

Цитирует Гэтжи ESPN.

«Если моя ударка окажется хуже, чем у него, тогда я в жопе. Я хорош в прессинге, нанесении ущерба и защите от тейкдаунов. В конечном счете он будет пытаться перевести бой на землю, ведь я смогу очень сильно преуспевать на ногах».


«Хотя он и чрезвычайно опасен в стойке. Его колени, локти, умения создавать давление и контролировать дистанцию – уж очень он в этом искусен. А значит, мне лучше быть в этот вечер лучшим. Иначе меня ждет целый ворох гребаных проблем».


«Я никогда не говорил, что Чарльз Оливейра сдается в первом или втором раунде. Временные рамки, которые я подразумевал, куда глубже. Но то был еще зеленый Оливейра, так что поглядим. Он доказал, что я ошибался, в то время как моя работа заключается в том, чтобы подтвердить свою правоту, когда мы окажемся с ним в октагоне. Попробую заставить его сдаться».


О месте и дате проведения поединка Гэтжи – Оливейра пока неизвестно.

В последнем бою Гэтжи одержал яркую победу над Майклом Чендлером, а затем заявил, что должен быть следующим претендентом на титул.

Владимир Кириченко
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Джастин Гэтжи Чарльз Оливейра

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