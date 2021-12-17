Гэтжи: «Мне не терпится сломать Оливейре лицо»
Гэтжи: «Если Оливейра будет лучше в стойке, меня ждет провал»
Американский легковес – о предстоящем бое за пояс UFC
11:43
Джастин Гэтжи / Фото - mmafightingПервый номер легкого дивизиона UFC, американец Джастин Гэтжи (23-3) поделился ожиданиями от грядущего поединка с обладателем пояса, бразильцем Чарльзом Оливейрой (32-8-1).
«Если Чарльз будет лучше в стойке, меня ждет провал. Потому что в этом аспекте я особенно хорош: я прессингую соперника, наношу ему ущерб и останавливаю тейкдауны. Он точно попытается перевести меня в партер, чтобы лишить преимущества в ударной технике, но он и сам очень опасен в стойке. Его колени, локти, прессинг, контроль дистанции – все это говорит о том, что мне нужно быть лучшим в стойке. Иначе меня ждут грандиозные проблемы».
О месте и дате проведения поединка Гэтжи – Оливейра пока неизвестно.
В последнем бою Гэтжи одержал яркую победу над Майклом Чендлером, а затем заявил, что должен быть следующим претендентом на титул.
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