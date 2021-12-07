Стал известен файткард турнира UFC 269: Оливейра – Порье
Гэтжи: «Если соперники будут работать в стойке, то Порье финиширует Оливейру раньше»
Американец поделился своим прогнозом на грядущий поединок
10:50
Джастин Гэтжи / фото - UFC
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи (23-3) поделился своим прогнозом на поединок между соотечественником Дастином Порье (28-6) и чемпионом UFC в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой (31-8-1).
«В конечном итоге, я думаю, что Порье победит. Считаю, что бой продлиться больше двух раундов. Если они будут много времени уделять борьбе, то мы увидим третий раунд. Если соперники будут работать в стойке, то Порье финиширует Оливейру раньше.
В Дастине есть что-то особенное. Он справедливо получил все деньги на протяжении карьеры. Но есть бойцы, которые в нашем спорте не ради денег и Дастин один из тех парней. Я не вижу, чтобы он проиграл это поединок. Порье будет готов к бою».
Чарльз Оливейра и Дастин Порье проведут поединок 11-го декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, в главном событии турнира UFC 269.
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