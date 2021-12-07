Гэтжи: «Если соперники будут работать в стойке, то Порье финиширует Оливейру раньше»

Джастин Гэтжи / фото - UFC

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи (23-3) поделился своим прогнозом на поединок между соотечественником Дастином Порье (28-6) и чемпионом UFC в легком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой (31-8-1).

В Дастине есть что-то особенное. Он справедливо получил все деньги на протяжении карьеры. Но есть бойцы, которые в нашем спорте не ради денег и Дастин один из тех парней. Я не вижу, чтобы он проиграл это поединок. Порье будет готов к бою».