Гэтжи: «Мне не терпится сломать Оливейре лицо»

Джастин Гэтжи / фото - mmajunkie.usatoday.com

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи (23-3) прокомментировал победу чемпиона UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейры (32-8) в поединке с его соотечественником Дастином Порье (28-7).

Цитирует Гэтжи портал mmajunkie.usatoday.com:

Чарльз слишком много пропускает. Поэтому ему лучше молиться, что он сможет поймать меня и задушить раньше, чем я нанесу свои удары. Посмотрите что произойдет, когда он пропустит удары от меня. Во время нашего поединка он будет пытаться повалить меня на землю, а я постараюсь нокаутировать его. Вот как будет проходить наш бой».