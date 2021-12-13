«Он будет бесплатно жить в моей голове». Гэтжи вызвал Оливейру на поединок
Гэтжи: «Мне не терпится сломать Оливейре лицо»
Американец хочет разделить октагон с бразильцем
09:50
Джастин Гэтжи / фото - mmajunkie.usatoday.com
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи (23-3) прокомментировал победу чемпиона UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейры (32-8) в поединке с его соотечественником Дастином Порье (28-7).
Цитирует Гэтжи портал mmajunkie.usatoday.com:
«Мне понравилось, то, как выступил Оливейра в этом бою. Я не хочу сказать, что не уважаю Чарльза. Теперь он бесспорный чемпион и не могу дождаться, когда проведу бой с ним. В этом поединке я видел конкурента. Я видел бойца и мне не терпится сломать ему лицо.
Чарльз слишком много пропускает. Поэтому ему лучше молиться, что он сможет поймать меня и задушить раньше, чем я нанесу свои удары. Посмотрите что произойдет, когда он пропустит удары от меня. Во время нашего поединка он будет пытаться повалить меня на землю, а я постараюсь нокаутировать его. Вот как будет проходить наш бой».
Джастин Гэтжи вызвал на поединок чемпиона UFC Чарльза Оливейру.
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