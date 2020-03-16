Тони Фергюсон следующий бой проведет против Майкла Чендлера
Гэтжи может вернуться в октагон боем против Чендлера
Бойцы занимают высокие места в рейтинге UFC
11:30
Гэтжи и Чендлер / фото - Fighttime
Бывший временный чемпион UFC в легком дивизионе Джастин Гэтжи (22-3) может вернуться в октагон боем против экс-чемпиона промоушена Bellator Майкла Чендлера (22-5).
Об организации поединка топовых легковесов сообщил инсайдер Ариэль Хельвани в своем Twitter. Гэтжи занимает вторую, а Чендлер четвертую строчку рейтинга легковесов.
В последнем бою Джастин уступил чемпиону Хабибу Нурмагомедову (29-0) удушением в третьем раунде. «Орел» недавно намекнул на возвращение в октагон.
Чендлер успешно дебютировал в UFC, победив Дэна Хукера (20-10) в первом раунде.
Ранее Гэтжи раскритиковал Тони Фергюсона.