Порье назвал фаворита боя Гэтжи – Чендлер
Гэтжи намерен провести реванш с Порье
Джастин уверен, что оба выиграют свои два следующих боя
16:09
Джастин Гэтжи / Фото: УАФ
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи (22-3) в Twitter
высказался о желании провести реванш с Дастином Порье (28-6).
«Дастин Порье в декабре нокаутирует Чарльза Оливейру. И после того, как я 6 ноября в любой существующей локации сломаю Майкла Чендлера, я получу свой реванш и вы увидите повтор лучшего боя 2018 года».
Напомним, Порье считает Гэтжи фаворитом поединка с Майклом Чендлером.
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