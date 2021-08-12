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Гэтжи намерен провести реванш с Порье

Джастин уверен, что оба выиграют свои два следующих боя

MMA
16:09
Гэтжи намерен провести реванш с Порье
Джастин Гэтжи / Фото: УАФ

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи (22-3) в Twitter высказался о желании провести реванш с Дастином Порье (28-6).

«Дастин Порье в декабре нокаутирует Чарльза Оливейру. И после того, как я 6 ноября в любой существующей локации сломаю Майкла Чендлера, я получу свой реванш и вы увидите повтор лучшего боя 2018 года».

Напомним, Порье считает Гэтжи фаворитом поединка с Майклом Чендлером.

Карен Агабекян
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