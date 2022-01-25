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02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
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Гэтжи намерен встретится с Оливейрой на турнире UFC 274 в Рио-де-Жанейро

Американец желает драться за титул на чужой территории
MMA
11:41
Гэтжи намерен встретится с Оливейрой на турнире UFC 274 в Рио-де-Жанейро
Джастин Гэтжи / Фото - bleacherreport
Звездный американский легковес UFC Джастин Гэтжи (23-3) назвал желаемую дату поединка с чемпионом дивизиона бразильцем Чарльзом Оливейрой (32-8).

Цитирует Гэтжи middleeasy.com.

«У нас запланирован турнир в Бразилии на 7 мая. Я хочу драться с чемпионом из Бразилии на его территории. Я хочу хаоса».


Напомним, 7 мая состоится турнир UFC 274 в Рио-де-Жанейро. Главным событием ивента станет поединок чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловера Тейшейры против претендента на титул Иржи Прохазки.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт пока не желает, чтобы экс-обладатель титулов в двух дивизионах организации Конор Макгрегор (22-6) провел поединок с Оливейрой раньше Гэтжи. 
Владимир Кириченко
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Джастин Гэтжи Чарльз Оливейра

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